Al ristorante sociale di Salerno a cena con 1 euro

Scarp de' tenis - Italy 28 November 2016

Il ristorante sociale Elpis, inaugurato lo scorso maggio, che offre i pasti al costo simbolico di 1 euro è stato pensato per chi vive momenti di malessere e di solitudine. C’è una regola importante che vige in questo posto: si possono consumare pasti per un massimo di tre mesi. (819 Words) - By Stefania Marino

