The Big Issue celebruje 25 lat rewolucji wydawniczej

INSP 24 October 2016

The Big Issue świętuje w tym tygodniu 25 lat swojej obecności na ulicach Wielkiej Brytanii, czego wyrazem jest retrospektywna wystawa w Londynie, film z obsadą gwiazdorską oraz oczywiście specjalne wydanie czasopisma. Słynni fani, tacy jak Julie Walters, Michael Palin, Mark Hamill oraz piosenkarka Chvrches, Lauren Mayberry, przesłali najserdeczniejsze życzenia, a sami dostawcy czasopisma - obecni i byli - którymi mogą być tylko osoby bezdomne, rozmawiali o tym, co dla nich oznacza ta uliczna gazeta. James Bowen, którego życie stało się kanwą dla nowego filmu zatytułowanego „A Street Cat Named Bob”, powiedział: „Tak wiele zawdzięczam The Big Issue”. (533 Words) - By Laura Kelly

