Vivre après sa sentence

L'Itinéraire - Canada 08 November 2016

Vous sortez de prison. Une sentence de 3 mois, de 3 ans ou de 30 ans. Vous faites quoi après ? Disons que vous avez eu votre leçon, que vous avez payé votre dette à la société. La game, c’est assez pour vous, vous allez marcher droit. Est-ce que c’est possible de redevenir « un bon citoyen » ? Est-ce qu’on peut se réintégrer dans le système quand on est un ex-détenu ? Est-ce qu’on peut se remettre à travailler comme tout le monde et faire comme si cette immense tache sur notre CV n’avait jamais existé ? Suivons les traces de ceux qui font le pari de la réinsertion sociale. (1880 Words) - By Mathieu Thériault

François Bérard, director of the Maison Saint-Laurent halfway house. Credit: L’Itinéraire

